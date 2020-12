Un volantino inaspettato e addirittura spettacolare attende i consumatori che potranno recarsi personalmente in uno degli innumerevoli punti vendita Trony dislocati nella regione Calabria. La soluzione corrente, infatti, non risulta essere disponibile da altre parti d’Italia.

Per effettuare gli acquisti non potrete affidarvi all’e-commerce, o ad un qualsiasi negozio sul territorio nazionale, ma sarete a tutti gli effetti costretti a dirigervi fisicamente presso i punti vendita calabresi, entro e non oltre il 20 gennaio 2020. Le scorte, stando a quanto effettivamente comunicato, non dovrebbero rappresentare un problema, di conseguenza potrete anche decidere di attendere gli ultimi giorni, e teoricamente dovreste trovare uguale disponibilità.

Trony: tutti gli sconti del nuovo volantino

Gli sconti del nuovo volantino Trony raccolgono tantissimi prezzi bassi assolutamente da non perdere, infatti si potranno anche mettere le mani su veri e propri top di gamma, come Oppo Reno 4 Pro o iPhone XR, senza spendere cifre folli, rispettivamente 699 e 599 euro.

Coloro che invece vorranno affidarsi a soluzioni complessivamente più economiche, troveranno pane per i propri denti, poiché sono disponibili Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A21s, LG K22, LG K42, Wiko Y50, Huawei P40 Lite, Huawei P Smart 2021, Samsung Galaxy A20s, Oppo Reno 4Z, Oppo A53s, Oppo A73 o Samsung Galaxy A20e.

Il volantino Trony è davvero molto vario, e come tale non è possibile riassumerlo in sole 250 parole, il consiglio è di aprire le pagine che trovate qui sotto per scoprire i singoli prezzi.