Ci sono tante funzioni davvero molto interessanti su WhatsApp, e alcune di queste sono arrivate anche da non molto tempo. Di fatto, l’applicazione di messaggistica istantanea è ormai divenuta troppo importante nella vita di tutti i giorni di molti utenti nel mondo, i quali ora non ne possono assolutamente fare a meno.

Oggi siamo obbligati a rimanere a distanza, ma pare che con WhatsApp questa distanza si sente sempre di meno. Tuttavia, spesso e volentieri ci sono delle persone che vanno oltre alle funzioni convenzionali di WhatsApp, sperando di riuscire a fare qualche altra cosa che potrebbe risultare maggiormente interessante.

Di fatto, proprio di recente, sono arrivate delle informazioni molto utili per riuscire ad inviare dei messaggi anonimi ai nostri contatti. Tutto ciò diverrebbe possibile grazie ad una nuova applicazione. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WhatsApp: ecco l’app che consente di inviare messaggi anonimi gratis

L’applicazione di cui stiamo parlando si chiama Wassame, e mette a disposizione degli utenti la possibilità di inviare messaggi anonimi ai nostri contatti. L’app è disponibile sia per iOS che per Android, e consiste essenzialmente in un sito Internet che permette di inviare video, immagini, file audio e messaggi in forma del tutto anonima.

Non dovrete fare nulla di difficile, bensì accedere al sito dell’applicazione e scegliere il tipo di messaggi che volete inviare. Dopodiché, dovrete cliccare su una delle due icone verdi del sito per selezionare in seguito la voce “Anonymous”. Arrivati a questo punto, dovrete inserire il contatto telefonico a cui recapitare il messaggio. Quindi, se volete fare uno scherzo a qualche amico, questo è di sicuro il modo ideale.