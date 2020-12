Un’ondata di sconti e di offerte veramente speciali investe il volantino Euronics attivo solo presso alcuni punti vendita fino al 3 gennaio 2020. Al suo interno si possono scovare occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, e prezzi decisamente più bassi dei listini del periodo.

La campagna promozionale del periodo, come era lecito immaginarsi, non è disponibile ovunque, né sul sito ufficiale dell’azienda. Se vorrete approfittare degli ottimi sconti pensati, infatti, dovrete assolutamente recarvi personalmente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Nova, entro la data indicata (e sperando che le scorte non siano terminate anzitempo).

Euronics: le offerte del volantino sono incredibili

I prodotti racchiusi all’interno del volantino Euronics sono complessivamente soddisfacenti, poiché comunque riescono a toccare tutte le varie categorie di prezzo del mercato della telefonia mobile. Ad esempio partiamo da un Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, in vendita a 999 euro, scendendo poi verso un Apple iPhone 11 da 679 euro, per finire con un Samsung Galaxy S20 FE da 499 euro.

La fascia ancora più bassa è rappresentata da una selva di sconti molto allettanti, come Xiaomi Redmi Note 8, Oppo Reno 4Z, Oppo A15, Xiaomi Redmi 9A, Oppo A91, Samsung Galaxy A21, Xiaomi Redmi 9C e simili.

La campagna promozionale attivata nel periodo corrente la potete scorrere direttamente nel nostro articolo, senza dimenticare comunque che gli acquisti non potranno essere effettuati sul sito ufficiale, ma sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio di proprietà del socio Euronics Nova, entro e non oltre il 3 gennaio 2020.