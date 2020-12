L’arrivo di questo capodanno porta con se certamente numerose speranze per il 2021, l’anno che ci apprestiamo a lasciarci alle spalle infatti, non è stato propriamente il più idilliaco che la storia ricordi, infatti la pandemia di coronavirus ha colpito in modo prepotente l’interno pianeta senza lasciare scampo.

Ovviamente però, come di ricorrenza, viene il desiderio a fine anno di brindare tutti insieme, cosa che quest anno però non sarà possibile a causa delle giuste restrizioni bandite dal Governo per arginare la diffusione dei contagi, non sarà infatti possibile uscire di casa il 31 Dicembre poichè tutta la nazione sarà zona rossa, una misura radicale ma allo stesso tempo necessaria.

Come festeggiare tutti insieme

Ovviamente l’unica possibilità realmente applicabile è quella di condividere un cenone tutti insieme in videoconferenza, magari qualche minuto prima dello scocco della mezzanotte, in modo tale da fare cin cin nelle proprie abitazioni ma connessi da un fil rouge digitale in grado quanto meno di diminuire le distanze e far sentire la propria presenza ai propri cari.

Per quanto riguarda le attività da fare con la propria famiglia, oltre al classico cenone, c’è la possibilità di guardare anche un film insieme per far trascorrere in modo sereno la serata per poi brindare tranquillamente allo scoccare della mezzanotte.

Purtroppo la situazione esige un piccolo sacrificio da parte di tutti noi, questo poichè è l’unico modo davvero efficace per riuscire a sconfiggere il virus, in attesa che il vaccino arrivi a livello capillare per tutta la popolazione e ponga la parola fine a questa pandemia una volta per tutte.