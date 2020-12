Le Truffe sulle PostePay Standard ed Evolution di Poste Italiane sono tra le più diffuse e questo perchè in Italia le PostePay sono le carte prepagate più diffuse, ad oggi si contano secondo i dati della società, attive circa 18,6 milioni di carte Postepay (di cui 5,4 milioni le evolution collegate a un Iban).

Ecco spiegato perchè i clienti che possiedono queste carte sono tartassati dai truffatori, in questa guida andremo a vedere quali sono le tipologie di truffe maggiormente diffuse, andremo a vedere come riconoscerle per evitarle e come il cliente può difendersi dai cyber criminali che hanno come obiettivo la trafugazione sulle carte delle somme di denaro.

Come vengono realizzate le truffe, i consigli per evitarle

Le truffe possono avvenire via email, SMS, call center, tramite le ricariche online, smishing, phishing, vishing,

I rischi maggiori sono legati ai tentativi da parte di terze persone di carpire, attraverso artifizi o raggiri, i tuoi dati riservati (dati della carta di pagamento, utenza, password, codici di accesso e/o dispositivi).