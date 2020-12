La piattaforma di streaming video più utilizzata in assoluto in questo periodo storico è senza ombra di dubbio la californiana Netflix. Su di essa troviamo una quantità di materiale che non possiamo di certo trovare sulle altre piattaforme esistenti. Si passa da serie TV a film, da documentari a cartoni animati. Nella passata fase di lockdown, molte persone si sono dedicate al Binge Watching, principalmente perché la maggior parte di loro erano costrette a rimanere per molto tempo a casa. È giusto evidenziare che su Netflix ciò che è più visionato sono sicuramente le serie TV, e tra queste ne abbiamo tre molto importanti, ossia The Crown, Bridgerton e Virgin River. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le ultime novità a riguardo.

The Crown, Virgin River e Bridgerton: le ultime novità

Iniziamo la carrellata di novità con tutte le informazioni che riguardano The Crown. La serie TV è tornata sui teleschermi con la quarta stagione più di un mese fa, con tanta voglia di riconfermarsi tra quelle più seguite sulla piattaforma. Nella nuova season abbiamo un’ambientazione anni 80 con tante vicissitudini molto importanti che accaddero in Gran Bretagna a quei tempi. Secondo molti, il finale è davvero straordinario.

Continuiamo parlando di Virgin River. La serie TV è tratta dai romanzi rosa di Robyn Carr, ed è tornata ufficialmente su Netflix il 27 novembre con la seconda stagione. Secondo molti utenti, è una serie ottima da guardare in questo periodo dell’anno.

Infine, concludiamo la rassegna con una nuova serie: Bridgerton. La fiction si basa sulla serie di bestseller della scrittrice Julia Quinn. Il suo debutto è avvenuto proprio nel giorno di Natale di quest’anno, ed è una serie molto romantica, che parla delle amicizie durature e dell’amore.