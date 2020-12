Ci sono molti cellulari di un tempo, i quali vengono comunemente definiti “vintage“, che spesso vengono venduti a delle cifre davvero incredibili. Molte persone li lasciano sugli scaffali o nei cassetti a prendere polvere, ma il nostro consiglio è quello di toglierli immediatamente da lì e provare a metterli all’asta online. Di fatto, molti sono i collezionisti interessati a questi modelli, che sono disposti, come detto prima, a spendere davvero fior di denari per accaparrarsi uno o più di questi modelli.

Il mondo delle aste si è praticamente aperto a 360 gradi verso questa vendita, e capita alcune volte che vengono fatti degli investimenti ancor più grandi sui telefoni vintage piuttosto che su quelli top di gamma che stanno lanciando le case produttrici negli ultimi periodi. Andiamo a vedere nel dettaglio di quali modelli stiamo parlando.

Cellulari fortunati: i modelli che valgono oro

Il portafogli può giovare parecchio dalla vendita dei cellulari vintage, tuttavia è bene che ricordiate due cose fondamentali: la prima è che non tutti i cellulari antichi che vengono messi in vendita sono interessanti per i collezionisti; la seconda è che il loro stato di usura potrebbe compromettere sensibilmente la cifra di vendita dell’oggetto.

Per alcuni acquirenti, ci sono dei modelli che hanno un valore fuori dal normale. Proprio per questi abbiamo stilato una lista che può sicuramente aiutarvi a decidere verso cosa potrete orientarvi nel caso in cui siete dei venditori o degli acquirenti. Ecco quali sono i cellulari vintage più ricercati in questo momento: