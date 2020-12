Mentre molti altri dispositivi OnePlus avrebbero dovuto essere già aggiornati ad Android 11, la prossima fase di anteprima della build OxygenOS Open Beta 5 è ora in fase di lancio per i dispositivi delle serie OnePlus 8 e 8 Pro.

Poiché ci stiamo avvicinando rapidamente al 2021, è una buona notizia per i possessori dei dispositivi OnePlus di punta della metà del 2020. Questi dispositivi possono ora ricevere il tanto atteso OxygenOS Open Beta 5.

OnePlus 8: registrati per ricevere la Open Beta 5

Purtroppo, se possiedi uno dei predecessori della serie 8, non sarai felice di sapere che l’aggiornamento per te è ancora in attesa. L’aggiornamento per OnePlus 8 e 8 Pro è stato confermato sui forum ufficiali di OnePlus ed include una serie di correzioni, modifiche e l’importantissima patch di sicurezza di dicembre 2020.

Si dice che la velocità di lancio delle app sia stata aumentata con OxygenOS Open Beta 5. Anche la velocità delle notifiche è aumentata in modo simile. La funzione spazio di gioco ottiene una nuova funzione di registrazione che, essenzialmente, ritaglia i 30 secondi precedenti quando scorri verso il basso dagli angoli in alto a sinistra o a destra del display quando attivato.

Altri punti importanti sono le regolazioni degli altoparlanti e del volume, i miglioramenti della connessione Bluetooth e la patch di sicurezza di dicembre 2020. Per ottenere l’aggiornamento OxygenOS Open Beta 5 sul tuo dispositivo dovrai essere registrato al programma di anteprima.

Essere registrati è ottimo per ottenere in anticipo alcune funzionalità sperimentali. Puoi partecipare eseguendo il flashing del software beta sul tuo dispositivo tramite questo link, ma tieni presente che potresti riscontrare problemi. Per questo motivo, è consigliabile eseguire il backup di tutti i dati prima di proseguire con la registrazione.