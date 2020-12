E’ un periodo molto ricco di sorprese per gli utenti di Unicredit, Intesa Sanpaolo, BNL. I correntisti dei principali istituti bancari nazionali possono partecipare al programma cashback di questo Natale. Inoltre, in vista del prossimo anno, è anche previsto per alcuni italiani un super bonus dal valore di 3.000 euro.

Unicredit, BNL, Intesa: nel 2021 possibile il super cashback da 3.000 euro

I correntisti di Unicredit, Intesa Sanpaolo, BNL (così come i correntisti di altri istituti di credito in Italia) potranno accedere presto – a conclusione di ciascun semestre del 2021 – ad un rimborso di 3.000 euro. Il bonus fa sempre parte del programma cashback e sarà elargito in due tranche da 1.500 euro agli italiani che effettueranno un numero maggiore di acquisti con carta di credito o di debito.

Il super rimborso da 3.000 euro non si lega alla quantità di soldi spesi attraverso la moneta digitale, ma al numero di operazioni effettuate. Gli italiani che avranno effettuato la quantità maggiore di acquisti potranno accedere al cashback diretto su conti Unicredit, Intesa Sanpaolo, BNL.

Oltre a questo premio con prospettiva 2021, è bene ricordare che dallo scorso 8 Dicembre, in Italia, è disponibile il cashback di Natale. Ogni correntista può accedere ad un rimborso massimo di 150 euro sul conto Unicredit, Intesa Sanpaolo, BNL sempre effettuando spese con la moneta digitale.

Il bonus cashback sarò garantito agli italiani che da qui al prossimo 6 Gennaio effettueranno almeno 10 acquisti con carta di credito o di debito. Attraverso l’app IO e le credenziali SPID ci sarà la possibilità di un rimborso pari al 10% della somma della spesa mensile.