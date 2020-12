Hai mai scritto o ricevuto due versioni di un documento che avresti poi dovuto confrontare? Se ti trovi spesso a lavorare a testi e documenti, potresti voler sapere qual è la versione più appropriata da consegnare all’università o al tuo ufficio. Se, invece, lavori ad uno stesso documento con più persone, potresti voler confrontare le precedenti versioni e prendere nota delle modifiche apportate.

Con Google Docs, puoi utilizzare un pratico strumento integrato chiamato Confronta documenti. Puoi aprire più documenti, ciascuno avrà una propria scheda, spostarti comodamente tra i due e vedere le differenze tra le due versioni da una unica schermata. Puoi anche scegliere le parti che desideri conservare e formare un documento definitivo.

Confronta i documenti in Google Docs

Per confrontare due documenti in Google Docs, accedi al sito e apri il primo documento che desideri confrontare.

Fai clic su Strumenti dal menu e selezionare Confronta documenti. Nel menu a comparsa, fai clic su Il mio Drive nella casella Seleziona il documento di confronto per selezionare il documento. Clicca su Apri. Fai clic su Confronta, poi su Apri quando il confronto è pronto.

Una nuova scheda si aprirà nel tuo browser come un documento etichettato “Confronto di” più i nomi dei due documenti. Il nuovo documento di confronto che vedi mostra le differenze tra i due in due modi: una serie di barrature e testo color magenta evidenziano ciò che il secondo documento ha di diverso dal primo. In secondo luogo, vengono mostrati dei commenti sul lato destro che riportano le differenze.

Il documento di confronto viene salvato automaticamente come nuovo documento, puoi fare clic sul suo nome per rinominarlo e accettare o rifiutare le parti di testo che differiscono facendo un clic sul segno di spunta sul commento per accettare, e sulla X per rifiutare.