Le offerte del volantino Esselunga hanno prezzi decisamente più bassi del normale, con questi sconti gli utenti si ritrovano a poter accedere ad una lunga serie di promozioni con le quali misurarsi per cercare di risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato in negozio.

La limitazione più grande della campagna di Esselunga è proprio questa, l’accesso agli sconti non sarà possibile direttamente sul sito ufficiale, ma esclusivamente nei punti vendita dislocati per il territorio nazionale. La validità della campagna è fissata fino al 31 dicembre, a patto che le scorte non si esauriscano anticipatamente.

Esselunga: ecco la campagna promozionale di Natale

I prodotti inclusi nel volantino Esselunga da consigliare a tutti gli utenti, sono sostanzialmente un paio: Galaxy S20 FE e Apple iPhone 11. Il modello con sistema operativo Android è da poco comparso sul mercato nazionale, presenta un prezzo finale di soli 549 euro, e garantisce le stesse identiche specifiche del Galaxy S20, ma con alle spalle il processore Qualcomm Snapdragon 865, uno dei migliori attualmente disponibili sul mercato.

Volendo invece avvicinarsi all’ecosistema dell’azienda di Cupertino, è possibile approfittare dell’iPhone 11, uno smartphone relativamente economico, poiché parliamo di 599 euro, oggi deprezzato come conseguenza del lancio sul mercato del nuovo iPhone 12.

Il volantino Esselunga ovviamente non si limita ai suddetti dispositivi, ma espande il proprio dominio anche verso altre categorie merceologiche, se volete approfittare di alcuni dei migliori sconti in circolazione, dovete aprire le seguenti pagine e recarvi in negozio il prima possibile per completare l’acquisto.