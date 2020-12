Carrefour fa paura: con il suo volantino si raggiungono prezzi shock

Carrefour fa paura a tutte le dirette concorrenti del mercato nazionale, attivo un volantino che prova a soddisfare le singole richieste dei consumatori nazionali, in questo modo sarà possibile accedere ai migliori prodotti in circolazione, senza rinunciare alla qualità generale.

Il volantino Carrefour risulta essere attualmente disponibile presso i singoli punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma non direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa, in questo modo l’utente sarà costretto a recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto. Il prodotto in vendita è comunque fornito di garanzia legale della durata di 24 mesi, ma sopratutto di una versione completamente sbrandizzata.

Le offerte Amazon ed i codici sconto sono disponibili in esclusiva assoluta sul canale telegram di TecnoAndroid.

Carrefour: ecco quali sono i migliori prezzi in circolazione

I migliori prezzi in circolazione di Carrefour partono dalla possibilità di mettere le mani su un Apple iPhone 11 di ultima generazione, oggi surclassato dal più moderno e recente iPhone 12, ma comunque ancora all’avanguardia in termini di prestazioni generali. La richiesta finale dell’azienda è di soli 699 euro, più che comprensibile e condivisibile.

Sotto i 400 euro, inoltre, il cliente potrà mettere le mani su Oppo A9 2020, Motorola E6 Play, Samsung Galaxy A41, Galaxy A20s o Xiaomi Redmi Note 9S, tutti dispositivi relativamente economici che garantiranno prestazioni complessivamente soddisfacenti.

Il volantino Carrefour rappresenta sicuramente un buon punto di partenza per l’utente che vuole accedere a tanti smartphone, senza spendere cifre folli. Peccato solamente risulti essere disponibile solamente presso i negozi, e non sul sito ufficiale, avrebbe sicuramente facilitato l’acquisto da parte di moltissimi.