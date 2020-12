Grazie alla finanza digitale e all’avvento del settore Fintech sono nate le migliori app di finanza che consentono agli utenti di gestire i propri investimenti e risparmi nel modo più conveniente possibile.

Gestire le risorse finanziarie, prefissarsi e raggiungere obiettivi finanziari a lungo termine, monitorare attentamente gli assets su cui investire non è semplice, ma grazie all’innovazione digitale è possibile trasformare il proprio smartphone in uno strumento che consente di scaricare le applicazioni di finanza personale.

Sul mercato ci sono tantissime applicazioni disponibili per iPhone e dispositivi Android, ma noi abbiamo selezionato le migliori app per il trading online. Queste applicazioni sono tutte gratuite e sono state selezionate attentamente in base alle recensioni rilasciare dagli utenti, alla semplicità di utilizzo, alle loro funzionalità ed alla loro affidabilità.

Trading online, cos’è e come si fa?

Il trading online è un’attività che consente di investire sui mercati finanziari tramite Internet. Si svolge acquistando e vendendo prodotti finanziari tramite le piattaforme di trading.

I prodotti finanziari oggetto di trading possono essere costituiti da azioni, criptovalute, valute, obbligazioni, fondi d’investimento ETF e futures. Per fare trading online occorre accedere ad una piattaforma di contrattazione, selezionare l’asset sul quale si desidera negoziare ed effettuare un ordine al rialzo o al ribasso, a seconda delle previsioni.

Con il trading online ciascuno può investire quanto desidera. Se si fa trading online con i CFD, si possono investire piccole somme e sfruttare a proprio vantaggio l’effetto della leva finanziaria, che amplifica il potenziale del proprio capitale.

Per fare trading online occorrono:

l’accesso ad una piattaforma di trading,

una connessione ad Internet (dallo smartphone o dal pc),

un conto demo e un capitale iniziale.

App di finanza, le migliori per il trading online

Per fare trading online bisogna utilizzare delle app di trading che consentono anche di evitare di accedere alla piattaforma tramite browser.

APP Trading Online e Investimenti – Borse e Mercati

Questa interessante app consente di beneficiare di interessanti novità su Borsa italiana e Borse estere, di seguire i prezzi delle materie prime, tra cui oro, argento, rame, platino, petrolio, Brent e gas naturale, di seguire le quotazioni dei titoli azionari, dei tassi di cambio e i prezzi delle criptovalute. Inoltre, è possibile seguire i dati dei principali indici azionari, tra cui:

■ U.S.A.: Dow Jones, S&P 500, NYSE, NASDAQ, SmallCap 2000,

■ Americhe: Merval, Bovespa, RUSSELL 2000, IPC, IPSA,

■ Europa: FTSE MIB, CAC 40, IBEX 35, ATX, BEL 20, DAX, BSE Sofia, PX, SMI,

■ Asia-Pacifico: CNX Nifty, SSSEC, Hang Seng, KOSPI,

■ Africa: BSE Domestic Company, Kenya NSE 20, Semdex, South Africa 40,

■ Medio Oriente: Bahrain All Share, EGX 30, Kuwait Main, TA 25.

eToro

Un’interessante app di social trading è quella di eToro, che può essere scaricata dalla piattaforma di Google Play ed Apple Store.

L’app di questo broker è estremamente intuitiva e consente di investire su diversi asset (criptovalute, azioni, materie prime, valute, etc.). Con eToro è possibile provare a fare il Copy Trading, che consente di copiare e replicare nel proprio portafoglio le stesse strategie messe in atto dai trader più esperti. Le informazioni sulla loro attività possono essere ricavate tramite bacheche gratuite uguali a quelle dei social network.

ForexTB

L’app di trading ForexTB è un broker gratuito scaricabile sia da Google Play, sia da Apple Store.

Tramite l’app di questa piattaforma di trading online estremamente intuitiva è possibile investire su diversi interessanti assets. ForexTB promette un’esperienza di trading CFD fluida e a prova di principianti, aggiungendo anche materiale per la formazione e segnali di trading per reperire nuovi spunti di investimento.

IqOption

IqOption è un’applicazione di ottima qualità che permette di aprire un conto deposito con un minimo di 10 euro. Questa applicazione è disponibile per dispositivi iOS e Android ma anche per desktop (sia Mac che per Windows).

Trade.com

L’app Trade.com è scaricabile gratuitamente da Google Play e dall’Apple Store ed è estremamente intuitiva.

Questa applicazione consente di negoziare con i CFD. Un punto di forza riguarda la possibilità, per gli utenti titolari di un conto con denaro reale, di ricevere la consulenza telefonica personalizzata di un esperto in trading online. Tra gli assets su cui investire l’app consente di fare trading di titoli azionari, indici, materie prime ed ETF.

IG Trading

L’app IG Trading è compatibile con i dispositivi iOS e Android, smartphone e tablet inclusi.

Per iOS, l’app è disponibile per iPhone, iPad e iPod Touch

Per Android, l’app è compatibile su tutti gli smartphone e tablet con sistema operativo 5.0 o superiori.

Questa applicazione consente di beneficiare di un’esperienza di trading completa a portata di click. E’ possibile gestire il rischio con la selezione di strumenti, tra cui trailing stop e stop garantiti. Con questa applicazione di trading è possibile evitare di incorrere nello slippage di mercato inserendo uno stop garantito, il cui costo viene addebitato solamente nel caso in cui viene eseguito.

Con i grafici intuitivi è possibile fare trading direttamente dai grafici, completamente personalizzabili, analizzare l’andamento dei mercati con l’ampia gamma di indicatori tecnici e fare trading ovunque grazie ai prezzi in tempo reale.