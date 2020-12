ho. Mobile non è famoso solamente per le sue tariffe all-inclusive. L’operatore, infatti, è uno dei pochi virtuali che propone anche una serie di tariffe solo dati.

Queste, sono perfette per tutti coloro che non hanno piani di linea fissa a casa o per quelli che semplicemente vogliono avere un boost di giga. Andiamo a scoprirle insieme.

ho.Mobile: le offerte con 200 Giga di traffico internet al mese

Le tariffe solo dati di ho. Mobile sono ben 2, ho. 100 GB e ho. 200 GB. Da come si può intuire, offrono rispettivamente 100 GB di traffico dati e 200 GB di traffico dati. Tuttavia, questa non è l’unica cosa che le differenzia. Entrambe, possono essere attivate senza nessuna particolare limitazione. ho.100 Giga propone 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps ad un costo mensile di 12.99 euro e attivazione più SIM a 9.99 euro.

ho.200 Giga propone invece 200 GB di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps ad un costo mensile di 19.99 euro con attivazione e SIM a 9.99 euro. In entrambi i casi la spedizione della nuova scheda è gratuita. Entrambe le tariffe sono, come tutte le tariffe ho. Mobile, senza vincoli di nessun tipo. L’attivazione, oltre che tramite la procedura online, può essere effettuata anche presso un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Ricordiamo, inoltre, che acquistando la SIM ho. si ha automaticamente diritto a ricevere uno sconto sull’acquisto di un router su Amazon. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo. Per scoprire maggiori dettagli o tutte le altre offerte, non solo dati, proposte dall’operatore, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di ho.Mobile.