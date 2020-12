Il SottoCosto di Natale arriva ufficialmente da Euronics, e porta con sé un incredibile quantitativo di sconti, nonché di prezzi fortemente più bassi del normale. Il risparmio posto in essere all’utente finale è incredibilmente vario ed elevato, anche se purtroppo non sarà raggiungibile da tutti.

Come sempre più spesso accade parlando di Euronics, anche in questo caso la campagna promozionale è stata resa disponibile solo in alcuni specifici punti vendita in Italia, in particolare parliamo dei negozi di proprietà del socio Euronics Dimo, con validità fino al 20 dicembre per il SottoCosto, mentre fino al 31 dicembre per le altre promozioni. Gli utenti interessati dovranno recarsi personalmente in negozio, non potranno in nessun modo affidarsi al sito ufficiale.

Euronics: il SottoCosto è davvero strepitoso

I prodotti che potrebbero maggiormente risvegliare l’interesse nei consumatori, sono sicuramente i cosiddetti top di gamma, ovvero i modelli che presentano qualità decisamente superiori alla media. Tra questi spiccano sicuramente Oppo Reno 4 Pro, proposto alla cifra finale di 699 euro, passando anche per LG Wing a 1299 euro, Apple iPhone 12 Pro Max e 12 Mini, in vendita rispettivamente a 1289 e 839 euro, per finire con l’ottimo Samsung Galaxy S20+ acquistabile con un esborso di 749 euro.

Gli altri sconti del volantino euronics sono visibili direttamente nelle pagine che abbiamo inserito qui sotto, e che ricordiamo essere valide solo presso i negozi di proprietà del socio Euronics Dimo.