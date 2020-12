La piattaforma di streaming video più amata dagli utenti in questo periodo storico è senza ombra di dubbio Netflix. Il colosso californiano ha il merito di coinvolgere milioni di persone, tenendole letteralmente incollate allo schermo. Il materiale che possiamo trovare sulla piattaforma è davvero vario, si parte dalle serie TV fino ad arrivare a film, documentari e cartoni animati. Ecco una curiosità che forse non sapete: nella scorsa fase di lockdown di marzo e aprile, molte serie TV hanno raggiunto ascolti mai visti prima di quel momento, principalmente grazie al fatto che molte persone erano costrette a rimanere a casa. In questo articolo parleremo di tre grandi fiction che attualmente stanno decisamente spopolando, ossia Lucifer, Stranger Things e The Order. Scopriamo quali sono le novità.

Lucifer, Stranger Things e The Order: le novità che Netflix ha in serbo per noi

Oggi incominceremo la rassegna parlando di Lucifer. La serie TV statunitense è molto amata da milioni di persone, infatti, tempo fa si vociferava circa una possibile cancellazione e gli utenti si sono fatti sentire cercando di supportare quanto più possibile la fiction. Grazie a tutto ciò, non solo ora abbiamo una parte della quinta stagione, ma ci sarà anche una sesta. La prima parte della quinta season è disponibile su Netflix, per la seconda si attende il 2021.

Ora parliamo di Stranger Things. Anche per quanto riguarda questa serie siamo in territorio statunitense, e possiamo dire con certezza che è una delle fiction più amate in assoluto da quanto esiste la piattaforma. Il coronavirus aveva bloccato temporaneamente le riprese, le quali, tramite alcune foto dei protagonisti che sono circolate su Instagram, pare siano ricominciate. Probabilmente, assisteremo alla quarta stagione verso metà/fine 2021.

Concludiamo con The Order. La serie horror soprannaturale ha avuto un buon successo, ciononostante, è stata ufficialmente annullata dopo sole due stagioni. Il motivo di questa esclusione non è ancora chiaro, tanto che il creatore Dennis Heaton si è espresso a riguardo: Per due stagioni sono stato onorato di lavorare con un cast e una troupe incredibili per The Order di @netflix. È una delle migliori esperienze della mia carriera. Sfortunatamente, non torneremo, ma conserverò sempre i ricordi e gli oggetti di scena che ho rubato. Grazie a tutti per la visione”..