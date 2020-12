Il nome è lunghissimo, ma permette di capire in un secondo ciò di cui stiamo effettivamente parlando, la denominazione Videocamera esterna intelligente con sirena non necessita di spiegazioni, è prodotta da Netatmo, e presenta un prezzo abbastanza elevato, corrispondente a 349 euro sul sito dell’azienda.

Design e estetica

All’interno della confezione troviamo, oltre alla camera, una breve manualistica cartacea, gli adesivi che segnalano la presenza di una videocamera per questione di privacy, ed il kit per l’installazione. Non possiamo definirla plug&play, sarà infatti necessaria una installazione a muro per il corretto posizionamento, con tanto di collegamento alla corrente elettrica (tramite scatola di derivazione), data l’assenza di una batteria integrata.

Il montaggio non richiede un’esperienza particolare, se amate fare qualche piccolo lavoretto in casa, troverete pane per i vostri denti, in caso contrario si consiglia l’intervento di un elettricista. La camera di Netatmo deve essere montata a parete, non sarà possibile utilizzarla in modo diverso.

Una volta montata, questa si collegherà direttamente alla rete tramite connessione WiFi monobanda a 2.4GHz, e sarà possibile accedervi dall’applicazione ufficiale disponibile per Android e iOS (ricordandone la compatibilità con Google Home, Amazon Alexa e Apple Homekit).

Hardware, funzionamento e app

La camera di Netatmo è dotata di un sensore da 4 megapixel, con angolo di visuale di 100 gradi, quindi sufficientemente grandangolare, e registrazione massima in FullHD. Le clip vengono salvate in locale sulla microSD da 32GB pre-installata all’interno del dispositivo, e sul cloud completamente gratuito (senza abbonamento o costi extra da aggiungere).

Il terminale è dotato di intelligenza artificiale, grazie quindi ad uno strutturato algoritmo e al rilevatore ad infrarossi fisico (fino ad una distanza di 20 metri), per questo motivo è in grado di identificare le persone, con riconoscimento del volto, degli animali e l’eventuale arrivo delle automobili. La scelta di Netatmo è stata dettata per evitare i falsi allarmi, ed allo stesso tempo godere di una sorveglianza efficace dell’abitazione.

Non manca ovviamente la luce integrata, gestibile manualmente con un semplice interruttore, oppure da far accendere automaticamente nel momento in cui il sensore rileva il passaggio di una persona, di un animale o di chiunque altro.

Il plus della camera di Netatmo è sicuramente la sirena integrata, un componente decisamente potente, da 105db, con suoni acuti e fortissimi per dissuadere gli eventuali ladri o intrusi.

Realizzata interamente in metallo, la camera è molto resistente e resistente ovviamente agli agenti atmosferici. E’ dotata anche di un microfono a due vie, per catturare l’audio ambientale in alta definizione.

L’applicazione è semplice da utilizzare, ben fatta e con una interfaccia di altissima qualità; se collegata alla rete WiFi, da qualsiasi location, tramite lo smartphone e l’app stessa, l’utente potrà visualizzare ciò che la camera sta inquadrando, con una buona risposta e tempi di latenza ridotti al minimo. Allo stesso modo sarà possibile accedere da remoto anche a tutte le clip salvate direttamente sul cloud.

Netatmo videocamera esterna intelligente con sirena: conclusioni

In conclusione la camera di Netatmo è sicuramente un prodotto da consigliare (come gli altri modelli della stessa serie) agli utenti che vogliono controllare gli ambienti esterni della propria abitazione, senza rinunciare prima di tutto alla qualità costruttiva. Apprezzabile la scelta di integrare un abbonamento cloud, dato il prezzo elevato iniziale, molto buone le funzioni di rilevamento, di luce integrata e di accessibilità da remoto. Peccato solamente non permetta di registrare in 4K, sarebbe stata la ciliegina sulla torta.