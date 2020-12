Epic Games non corre rischi per la salute e la sicurezza dei giocatori a causa della pandemia di coronavirus in corso. Per l’intero 2021, tutti gli eventi competitivi di Fortnite si svolgeranno online e non è chiaro quando o se gli eventi torneranno nel formato di persona. Tuttavia, non devi preoccuparti della mancanza di eventi competitivi.

“Il nostro intento è quello di organizzare di nuovo i tornei di persona, ma la nostra priorità per qualsiasi evento del genere è la salute e la sicurezza dei nostri giocatori e del personale”, ha detto Epic Games in un post sul blog. “Con così tante cose sconosciute su ciò che è pratico e sicuro, non abbiamo in programma di organizzare eventi di persona nel 2021, inclusa la Coppa del Mondo Fortnite”.

Fortnite: tutti gli eventi saranno solo online

Epic Games ha aggiunto che ulteriori aggiornamenti sarebbero arrivati ​​in seguito sui piani per il ritorno degli eventi tradizionali, ma il futuro rimane ancora oscuro a causa della pandemia. I vaccini di Pfizer e Moderna sembrano essere molto efficaci sulla base di prove, ma potrebbero passare diversi mesi prima che siano ampiamente disponibili al pubblico.

La Fortnite Championship Series (FNCS) continuerà il prossimo anno nonostante il cambiamento, e inizierà il 4 febbraio per dare ai giocatori il tempo di imparare il gioco dopo le recenti modifiche che abbiamo visto con la stagione 5. Epic Games ha detto che ci saranno anche tornei più settimanali e unici durante tutto l’anno al fine di aiutare i giocatori competitivi a rimanere impegnati tra le stagioni FNCS.

L’inizio della stagione 5 di Fortnite ha portato con sé il Mandalorian insieme al suo compagno, che chiameremo ancora solo Baby Yoda. Anche Kratos di God of War è nel gioco e sembra che potremmo persino vedere il Master Chief di Halo in futuro. Se le fughe di notizie che abbiamo visto sono vere, arriveranno anche i veicoli Warthog e Pelican.