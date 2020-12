Il drone più grande al mondo è destinato a lanciare satelliti nello spazio. Il progetto è stato svelato da una startup statunitense.

Il drone Ravn X lungo 80 piedi può volare da qualsiasi pista lunga almeno un miglio e lancia un razzo a mezz’aria che spara in orbita piccoli satelliti. Aevum, che ha svelato il drone largo 60 piedi e alto 18 piedi, afferma che sarà in grado di lanciare carichi utili entro tre ore dalla ricezione nello spazio.

Una volta che il drone raggiunge l’altitudine prefissata, la posizione e la velocità corrette, il razzo si accende entro mezzo secondo per lanciare un carico utile di 220 libbre nell’orbita terrestre bassa. L’aeronautica militare statunitense ha già scelto quest’azienda per effettuare una missione satellitare da 4,9 milioni di dollari nel 2021.

Il Ravn X in realtà ha un’apertura alare più piccola di un drone Northrup Grumman. Tuttavia, lo batte per la massa con un peso di 28 tonnellate. Il CEO e fondatore di Aevum, Jay Skylus, afferma che il drone è in realtà simile a un aereo tradizionale e vola con il carburante utilizzato per gli aerei.

Ravn X: il drone più grande al mondo simile ad un aereo che può lanciare satelliti più rapidamente

“Non abbiamo bisogno di un sito di lancio. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una pista lunga un miglio“, dichiara Skylus. Skylus afferma che il software della società ha automatizzato gran parte dei documenti necessari per il lancio e che Aevum necessita solo del 10% del personale normalmente necessario per il lancio di un razzo. “Quello che stiamo dimostrando è agilità, flessibilità, reattività ed efficienza operativa“.

La società afferma che sta lavorando con la Federal Aviation Administration per garantire la sicurezza di Ravn X. “Quando inizi a esaminare tutto questo il confine tra un aereo di linea commerciale pilotato e il nostro veicolo di lancio inizia davvero a confondersi”.

“È difficile dire dove uno sia più sicuro dell’altro. O perché una persona potrebbe sentirsi più a suo agio con un gigantesco aeroplano che vola sopra di te, ogni singolo giorno, rispetto a questo.” Skylus è un fisico qualificato e ha fondato la società nel 2016 dopo aver lavorato con la NASA e numerose società del settore.