Eolo, operatore che si occupa principalmente di connessioni internet wireless per la casa, di recente ha aggiornato ancora una volta il prezzo della promo base per le nuove attivazioni della sua offerta unica disponibile sia in FWA che in Fibra FTTH e personalizzabile con pacchetti aggiuntivi, denominata Eolo Più.

Dopo averla proposta durante la settimana del Black Friday e fino al 30 Novembre 2020 a 24.90 euro al mese in tutti i canali di vendita, a partire dal 1° Dicembre 2020 il prezzo base di Eolo Più per le nuove attivazioni è risalito a 29.90 euro al mese per sottoscrizioni online dal sito dell’operatore, mentre solo nei rivenditori partner è a 27.90 euro al mese. Ecco i dettagli.

Eolo Più: prezzo ancora ribassato

Con l’applicazione del nuovo prezzo adesso l’installazione standard con tecnico certificato Eolo ha un costo di 30 euro una tantum, mentre in precedenza era offerta gratuitamente. Cambia anche il costo dell’opzione per richiedere l’installazione rapida opzionale, garantita entro 5 giorni lavorativi, adesso in promo a 79.90 euro una tantum, mentre in precedenza era a 49.90 euro.

Le nuove condizioni di Eolo Più, secondo quanto viene riportato dagli attuali documenti di trasparenza tariffaria, al momento sono valide fino a nuova comunicazione, mentre sul sito la scadenza riportata attualmente è l’8 Dicembre 2020, salvo proroghe. La promo base di Eolo Più prevede una velocità di 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload, che è valida sia per le attivazioni in FWA che in Fibra FTTH (su rete Open Fiber nelle città coperte da Eolo).

Nell’offerta sono incluse anche le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, anche se nei documenti di trasparenza tariffaria viene indicato un limite di 5.000 minuti sia verso numeri fissi che verso mobili, e anche il modem EOLOrouter.