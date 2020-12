Non tutti gli italiani sono sempre ben disposti a pagare le tasse. Tuttavia, come ben sappiamo, c’è l’obbligo assoluto di pagarle. Questo anche perché nel momento in cui dovessimo evitare di farlo, non potremmo accedere a dei servizi importanti per far funzionare, ad esempio, un’abitazione. Purtroppo, però, molte persone trovano sempre dei nuovi modi per provare a non pagarle. Proprio nell’ultimo periodo a Roma, grazie ad un’operazione della Polizia di Stato, c’è stato l’arresto di diverse persone. Il motivo? La manomissione di tantissimi contatori. Ma come avvenivano queste modifiche? Scopriamolo di seguito.

Contatori modificati: la truffa del magnete continua a dilagare in Italia