Il pagamento delle tasse è indigesto per molti italiani, ma come ben sappiamo, c’è l’obbligo di pagarle. Questo perché se ci dovessimo sottrarre da questo incarico, non potremmo fare affidamento su dei servizi che servono per far funzionare un’abitazione, come per esempio l’energia elettrica. Dunque, per pagare meno o addirittura non pagare proprio sulle proprie utenze, alcuni truffatori si ingegnano in diversi modi. Proprio ultimamente a Roma, grazie ad un’operazione congiunta delle Forze dell’Ordine, molte persone sono state arrestate. Il motivo principale è la manomissione di moltissimi contatori, sia tramite software che tramite la ormai nota “truffa del magnete“. Ma come si attua? Scopriamolo di seguito.

Contatori modificati: la truffa è stata progettata bene, ma non troppo