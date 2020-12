Purtroppo al giorno d’oggi i nuovi dispositivi hanno sempre qualche problema non preventivato, e in realtà succede più spesso di quanto ci si aspetterebbe. A questo giro sono gli iPhone 12 di Apple a non essere esattamente a prova di tutto, anzi. Tra le diverse segnalazioni di questi primi mesi ecco che ne sono arrivate altre riguardanti la connettività di tutti e quattro i nuovi modelli arrivati sul mercato.

Il problema in realtà non è neanche così nuovo. Già verso la fine di ottobre in diversi utenti, diverse centinaia, si sono riversate sul forum ufficiale di Apple per la mancata connessione continua al 4G e a al 5G. Le lamentele erano così tante che è stata creata una sezione apposita.

Per il momento sembra che il problema riguarda solo i vettori statunitensi, ma non è detto che il tutto non sia più diffuso di quanto le lamentele dipingono. In ogni caso, sembra che Apple sia a conoscenza della situazione, e ci mancherebbe visto il tempo passato, e dovrebbe essere al lavoro per una soluzione.

Apple e i problemi di connessione degli iPhone 12

Nella maggior parte delle segnalazioni c’è un filo conduttore per quanto riguarda la perdita della connessione alle reti sopracitate. Viaggiando in macchina a velocità sostenuta gli iPhone tendono a disconnettersi, quindi sembra un problema legato all’agganciamento alle varie celle dell’infrastruttura. L’unico modo per risolvere al momento la perdita e attivare la modalità aereo e disattivarla. In sostanza, si da il tempo al dispositivo di resettarsi e riagganciarsi. Un problema abbastanza fastidioso, soprattutto se si sta usando il telefono come navigatore, per esempio.