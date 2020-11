Expert fuori da ogni logica, il volantino del Black Friday batte completamente le dirette concorrenti con il lancio di sconti veramente molto più interessanti del previsto, e con prezzi che nessuno ha mai visto prima d’ora.

La soluzione che andremo a raccontarvi direttamente nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile sia in negozio che direttamente online, con spedizione diretta presso il proprio domicilio. E’ importante sottolineare, ad ogni modo, che la consegna richiederà un esborso aggiuntivo, non incluso in quanto effettivamente mostrato direttamente a schermo.

Expert: quanti sconti nel nuovo volantino

Expert fa sognare tutti con il lancio della campagna promozionale inaspettata, al cui interno troviamo due bellissimi prodotti in promozione, quali sono Galaxy S20 FE e Apple iPhone 11.

Il primo è neonato per il mercato italiano, integra le stesse identiche caratteristiche tecniche del gemello Galaxy S20, ma presenta una differenza fondamentale, il processore è il Qualcomm Snapdragon 865, non il solito Exynos. A dispetto di quanto si potrebbe effettivamente pensare, in questo caso inoltre, il prezzo finale non risente della recente comparsa sul mercato, poiché potrà essere acquistato a soli 499 euro.

La richiesta dell’azienda diminuisce ancora avvicinandosi all’Apple iPhone SE 2020, uno smartphone economico, pensato da Apple per invogliare gli utenti all’avvicinamento al brand, senza spendere cifre troppo elevate. Oggi viene richiesto il versamento di 399 euro per l’acquisto definitivo.

Il volantino Expert è riassunto direttamente nel nostro articolo in ogni sua parte, ricordatevi che è disponibile ovunque in Italia e sul sito ufficiale.