Lavoro: AQR ricerca in tutta Italia operatori telefonici per Smart Working

L’azienda AQR, (customer interation company) nata nel 2010, ha a che fare con la vendita multicanale e la gestione della relazione con la clientela, attiva sui mercati telco, energy, automotive, finance ed insurance. Questa ha da poco lanciato un importante offerta di lavoro e piano di reclutamento in Calabria e su tutto il territorio nazionale. Di cosa si tratta?

La società ha in programma di aprire dei nuovi punti vendita e sviluppare la consulenza in ambito elettronica, telco e servizi finanziari, ma anche per lo sviluppo di nuovi servizi BPO (Business Process Outsourcing) e del digital marketing. Ciò significa maggior lavoro, dunque più dipendenti e colloqui. L’azienda ha così lanciato una campagna di recruiting che ha come scopo l’ingaggio di quante più persone disposte ad occupare ben 400 posti di lavoro Gruppo AQR e all’attribuzione del titolo di operatori telefonici e non solo. Questi ovviamente lavoreranno in modalità smart working.

Lavoro: quali figure richiede AQR?

Tra le figure richieste per tale lavoro vi sono Operatori/Operatrici Contact Center e Addetti Contact Center Servizi Finance. Per queste posizioni si cercano diplomati e laureati, dotati di buone capacità comunicative e relazionali. I candidati ideali sono in possesso di un PC recente, con S.O. Windows, connessione ad alta velocità (ADSL/Fibra o simile) e cuffie/auricolari. In cambio si offre un contratto di collaborazione, con retribuzione fissa e bonus provvigionali.

Ma non finisce qui, perché il Gruppo AQR è anche alla ricerca dei seguenti profili: