Le nuove regole per gli incentivi alla moneta virtuale riguardano tutti gli italiani ed in particolar modo i correntisti di Unicredit, Intesa Sanpaolo e BNL. Utilizzando la carta di debito o la carta di credito per gli acquisti sarà possibile accedere ad interessanti vantaggi.

Unicredit, BNL, Intesa Sanpaolo: 3000 euro sul conto ed altri due bonus

Sulla base delle norme scritte dall’esecutivo, per i cittadini che si avvalgono della moneta virtuale sono previsti ben tre bonus. Ovviamente, l’agevolazione più importante che riguarda i clienti di Unicredit, BNL, Sanpaolo è quella del rimborso cash, con un valore previsto di 3.000 euro.

Il Governo si impegnerà ad elargire, attraverso l’intermediazione degli istituti bancari, questa somma di denaro ai primi 150.000 italiani che avranno effettuato entro il 2021 il maggior numero di operazioni di acquisto attraverso strumenti tracciabili per i pagamenti. Oltre alle carte di credito e di debito, il vantaggio sarà legato anche a tecnologie come PayPal ed i servizi online di money transfer.

In aggiunta a questo indubbio vantaggio, sempre i correntisti di Unicredit, BNL e Intesa Sanpaolo potranno prendere parte alla già famosa lotteria degli scontrini. Questo concorso prevede come partecipanti tutti gli italiani che avranno effettuato almeno un acquisto con carta di debito o di credito. Ad ogni scontrino corrisponderà un biglietto virtuale per il concorso. Montepremi finale della lotteria pari a 5.000.000 di euro.

Non meno importante è poi il discorso del rimborso cashback. Sempre con l’intermediazione di banche ed istituti di credito, acquistando alcune categorie di prodotti con moneta virtuale è previsto uno sconto diretto sul valore d’acquisto che sarà rimborsato direttamente sul conto.