Among Us è diventato uno dei giochi più popolari dell’ultimo periodo. Tuttavia, la società sviluppatrice non aveva ancora aperto un account Twitter, fino ad oggi. Lo sviluppatore Innersloth ha ora preso le cose seriamente e, come primo tweet del nuovo account, ha mostrato un teaser per la prossima mappa di gioco.

Sappiamo che una nuova mappa di Among Us è in lavorazione da un po ‘di tempo, poiché Innersloth l’ha rivelato in periodici annunci su Steam. Tuttavia, questa è la nostra prima vera occhiata alla mappa.

Among Us, la nuova mappa potrebbe essere rivelata a breve

L’immagine del teaser non rivela molto, ma mostra due membri dell’equipaggio in piedi su quello che sembra essere il ponte di una nuova nave, la sedia del capitano e tutto il resto. Ovviamente questa singola immagine non ci dà una buona idea delle dimensioni complessive della nuova mappa, ma non passerà molto tempo prima che ne sapremo di più.

In un tweet, Innersloth ci dice di sintonizzarci sui The Game Awards il 10 dicembre per ulteriori informazioni su questa nuova mappa. Proprio ieri, The Game Awards ha rivelato la sua lunga lista di nominati e Among Us è in attesa di un paio di premi (nonostante il gioco sia stato effettivamente lanciato nel 2018).

La ritrovata e improvvisa popolarità di Among Us ha spinto Innersloth a cambiare leggermente direzione. Sebbene la società avesse originariamente pianificato di rilasciare un sequel di Among Us, ora è stato cancellato e il contenuto pianificato per Among Us 2 verrà invece introdotto nel gioco originale.

Oltre a presentare questa nuova mappa, Innersloth ha anche messo insieme una roadmap delle funzionalità imminenti.