Inviare messaggi completamente anonimi è da sempre il sogno di ogni consumatore. Che sia per fare uno scherzo ad un amico oppure contattare un cliente senza necessariamente condividere il nostro numero telefonico, inviare messaggi sconosciuti è sempre stato molto complicato. Da diverso tempo, però, i principali operatori telefonici Italiani, quali Tim, Wind e Vodafone, hanno messo a disposizione un servizio dedicato che permette di inviare del testo in completato anonimato ad un prezzo veramente piccolo. Scopriamo quindi di seguito come inviare messaggi anonimi in tutta Italia.

Messaggi Anonimi: finalmente è possibile inviarli con TIM, Wind e Vodafone

Messaggi Anonimi con TIM

Inviare messaggi anonimi con l’operatore TIM è diventato molto semplice. Per farlo, infatti, basterà inserire un particolare codice all’interno della casella di testo. Ecco di seguito il codice da inserire per nascondere il proprio numero telefonico:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

A differenza di quanto si possa facilmente immaginare, in questo caso bisogna fare molta attenzione poiché il messaggio non dovrà essere inviato al destinatario ma bensì al numero 44933 che, successivamente, si occuperà di inoltrare in forma anonima il testo al destinatario. Il costo del messaggio con TIM è di soli 30 centesimi.

Messaggi segreti con Wind

Proprio come TIM, anche l’operatore arancione Wind permette ai suoi clienti di inviare messaggi anonimi con pochi click. In questo caso il codice da inserire nel messaggio è il seguente:

*k_k#s_testo

A differenza dei suoi rivali, Wind permette anche di camuffare il mittente del messaggio con un nickname scelto da voi. In questo caso il codice da inserire cambia leggermente:

k_k#nickname_testo

Il costo per l’invio di un singolo messaggio segreto è di soli 15 centesimi.

Messaggi anonimi con Vodafone

Terminiamo infine con Vodafone. L’operatore telefonico offre una modalità di invio dei messaggi segreti del tutto analoga ai precedenti operatori citati. Per inviare quindi dei messaggi completamente sconosciuti basterà inserire il seguente codice nell’apposita barra del messaggio:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Proprio come TIM, anche con Vodafone il testo non dovrà essere inviato al destinatario ma al numero 4895894. Il costo è di soli 50 centesimi.