EMUI 11: Huawei comunica i modelli disponibili per l'aggiornamento

Il colosso Huawei è pronto per una nuova grande avventura: EMUI 11. L’ultima versione della propria personalizzazione di Android 10, inizierà dapprima su 14 smartphone, per poi espandersi pian piano. I protagonisti sono Huawei P40, P40 Pro e Pro+, Mate 30 Pro, Mate Xs, P30 e versione Pro, P30 Pro New Edition, Mate 20, 20 X, Pro, 20 X 5G e Porsche Design RS, e infine il Nova 5T.

La distribuzione si dividerà in due momenti: Huawei P40, P40 Pro+ e Mate 30 Pro riceveranno l’aggiornamento entro metà dicembre, mentre sui restanti dispositivi arriverà nei mesi successivi, gradualmente. Ad ogni modo entro marzo 2021 tutti i dispositivi ne saranno dotati.

EMUI 11: le grandi novità in arrivo

Il grande passo nel futuro porterà una nuova interfaccia grafica (tra i nuovi stili dell’Always On Display, troviamo anche quello Artistic, ispirato alle opere di Mondrian), ma soprattutto un enorme lavoro riguardante “One Take Animation”. Quest’ultimo si riferisce alle animazioni che sono state ripensate per essere più fluide e organiche, senza cambiare la schermata ma modificando la scena che l’utente ha davanti in modo coerente e naturale. Per giunta vedremo il nuovo Multi Windows, e Multi Screen Collaboration 3.0, l’app per le videochiamate Meetime e tanto altro ancora.

Infine il colosso cinese ha dato un tocco di freschezza alla sua App Supporto, con la quale si potranno migliorare le prestazioni del dispositivo attraverso la sezione Diagnosi Intelligente. Sarà addirittura possibile cercare il Centro Assistenza più vicino e prenotare un appuntamento, o ancora chiedere aiuto tramite la Live Chat.

In occasione dell’arrivo di EMUI 11, Huawei regalerà un cupon per la visione di 1 film gratis su Huawei Video a tutti i possessori di uno smartphone HMS. Per ottenerlo però c’è tempo fino al 30 novembre.