Vodafone spacca tutto con il lancio di una spettacolare promozione che la proietta letteralmente nell’Olimpo delle migliori campagne promozionali di sempre, grazie alla presenza di addirittura 100 giga di traffico dati al mese da utilizzare sia in Italia che in Europa.

A conti fatti è un’offerta assolutamente incredibile, pensata per gli utenti che vogliono accedere ad un bundle pressoché infinito ad un prezzo non particolarmente elevato, sebbene comunque risulti essere distribuita esclusivamente in versione operator attack. Al giorno d’oggi può essere richiesta solamente dai possessori di una SIM di MVNO o di Iliad, con annessa portabilità del numero originario.

Il prezzo da versare in fase di attivazione non è particolarmente elevato, corrisponde esattamente a soli 10 euro per la SIM ricaricabile, su cui portare il proprio numero di telefono, con annesso 1 centesimo per la promo vera e propria.

Vodafone: la promozione è incredibile

Il suo nome è Special 100 Digital Edition, richiede il versamento di 9,99 euro al mese, tramite credito residuo della SIM ricaricabile, senza vincoli temporali o limitazioni di alcun tipo.

Al centro dell’offerta si trova un ottimo bundle, composto precisamente da 100 giga di internet alla massima velocità di 600Mbps in download, con l’aggiunta di illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché di SMS senza limiti da utilizzare verso altrettanti numeri di telefono.

All’interno della promozione trovano posto anche servizi aggiuntivi estremamente interessanti, non dimentichiamoci infatti di Happy Black, di Chiamami&Recall e dei Digital Service, tutti raggiungibili a titolo completamente gratuito, ovvero senza costi aggiuntivi. L’attivazione è possibile in ogni punto vendita sul territorio italiano.