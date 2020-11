TIM ha ben chiari i suoi progetti per le prossime settimane. Il gestore italiano, anche in vista della futura stagione natalizia, vuole accrescere il suo bacino di utenti, specialmente in un settore considerato strategico.

Da tempo TIM sta cercando di far breccia nel pubblico dei giovani. L’obiettivo dell’operatore nazionale è quello di competere, in questo campo, con WindTre e con le sue iniziative per gli under 30. La risposta di TIM si materializza con la promozione Young Student Edition.

TIM, la migliore tariffa per gli utenti con minuti e 40 Giga più tanti extra

In questa nuova rivisitata versione, la tariffa Young Student Edition mette a disposizione dei clienti di TIM chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, più SMS da inviare a chiunque e 40 Giga per la libera connessione internet.

Il costo di questa ricaricabile è ora di 11,99 euro. Non cambiano invece le condizioni per l’attivazione: a poter scegliere questa particolare promozione sono in primo luogo i clienti under 30 del gestore. Con la sottoscrizione online della SIM o con cambio tariffa (sempre online), il primo mese di Young Student Edition sarà completamente a costo zero.

La ricaricabile di TIM garantisce anche importanti servizi gratuiti a tutti i clienti che ne fanno richiesta. In primo luogo, gli abbonati potranno navigare senza limiti (e senza impatto sulle soglie di consumo) per i servizi di social e chat, app di eLearning e streaming musicale. Allo stesso tempo, come ulteriore incentivo per il pubblico, anche il servizio streaming TIMmusic Platinum sarà offerto a costo zero per un semestre.