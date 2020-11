Coop e Ipercoop fanno faville sul territorio italiano con una campagna promozionale assolutamente degna di nota, e perfetta per gli utenti che vogliono spendere poco sull’acquisto di nuova tecnologia da utilizzare in casa ed in mobilità per tantissimi scopi.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Coop e Ipercoop, possono essere completati sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, in questo secondo caso, tuttavia, sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna presso il proprio domicilio. Non tutti i prodotti elencati sono acquistabili anche online, prestate particolare attenzione a quali sono i modelli coinvolti nella suddetta campagna.

Coop e Ipercoop: quali sono i migliori prodotti

I prodotti su cui Coop e Ipercoop hanno voluto puntare la propria attenzione rientrano entro la fascia media del mercato della telefonia mobile, in particolare è da consigliare l’acquisto dell’ottimo Samsung Galaxy A41, attualmente in vendita alla modica cifra di soli 225 euro, in versione completamente no brand, con annessa la garanzia legale della durata di 2 anni.

Volendo invece puntare verso prodotti, sempre con sistema operativo Android, ma più economici, il consiglio è di richiedere l’acquisto dello Huawei P30 Lite, uno smartphone di fascia bassa, oggi in vendita a 199 euro circa in versione no brand. Nel volantino Coop e Ipercoop sono disponibili anche altri terminali di alta qualità, se volete approfondirne la conoscenza dovete aprire il prima possibile le pagine inserite direttamente nel nostro articolo.