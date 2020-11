In queste ore è arrivata l’ufficialità che Vodafone aderirà al Bonus PC e Internet da 500 euro. L’operatore telefonico quindi permetterà di usufruire del voucher promosso dal Governo e gestito da Infratel.

L’obiettivo di questo bonus è quello di promuovere sul territorio Italiano l’adozione della banda larga ed ultralarga. In un periodo come questo segnato dal COVID-19 hanno assunto particolare importanza lo smart working e didattica a distanza.

Poter contare su una connessione ad internet veloce e stabile è diventato un elemento fondamentale. Altrettanto importante è avere a disposizione strumenti tecnologici in grado di connettersi alla rete e permettere di lavorare o seguire le lezioni.

Ecco come usufruire del Bonus da 500 euro con Vodafone

Grazie al Bonus PC e Tablet sarà possibile usufruire di un totale di 500 euro da destinare sia all’acquisto di un tablet che all’attivazione di una connessione di rete fissa a partire da 30 Mbps. I destinatari di questa operazione sono tutte le famiglie italiane ed in particolare i clienti Vodafone con ISEE inferiore a 20.000 euro.

In particolare, l’offerta di Vodafone prevede la seguente ripartizione del Bonus da 500 euro. Un contributo di 240 euro sarà destinato all’attivazione delle promozioni legate alla fibra. Lo sconto è da intendersi del valore di 10 euro al mese per 24 mesi direttamente in fattura. Questo significa che l’offerta fibra sarà attivata al costo di 19.90 euro al mese invece che 29.90 euro al mese.

La restante parte, quindi 260 euro. sono destinati all’acquisto di un tablet. L’unico vincolo è che l’acquisto del tablet deve essere contestuale all’attivazione della promozione fibra. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale collegandosi alla pagina di supporto dedicata. Sarà inoltre possibile richiedere l’aiuto di un consulente per ottenere maggiori dettagli per il Bonus. Maggiori dettagli sulle tempistiche verranno forniti nei prossimi giorni.