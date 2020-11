Unieuro riesce a superare le offerte di Esselunga lanciando la campagna Unieuro Specials, una splendida soluzione grazie alla quale gli utenti possono acquistare prodotti di alta qualità a prezzi sempre più abbordabili.

La soluzione corrente appare essere disponibile fino al 30 novembre solamente sul sito ufficiale, è possibile approfittare della spedizione presso il proprio domicilio a titolo completamente gratuito, solo nel momento in cui verranno effettivamente superati i 49 euro di spesa. Non manca, inoltre, il classico Extra Sconto del 5% applicato direttamente nel carrello, quindi non mostrato nel prezzo mostrato a schermo nelle pagine del volantino.

Unieuro: le offerte sono assolutamente le migliori

I prodotti effettivamente in promozione spaziano tra differenti categorie merceologiche, i migliori sono sono l’ultimo Google Chromecast in vendita a soli 29,99 euro, passando anche per le Apple Airpods Pro a 229 euro, oppure Apple Airpods (modello del 2019) a 139 euro e l’ottimo Xiaomi Mi Smart Band 4 in vendita a 19,99 euro.

Volendo invece acquistare uno smartphone, non possiamo che consigliare Huawei P30 in vendita a 399 euro, passando anche per Xiaomi Redmi 9 a 149 euro, Oppo Reno 2 a 329 euro, Motorola One Macro a 144 euro, Motorola One Zoom a 249 euro, per finire con l’ottimo Asus Rog Phone 3 in vendita oggi a 799 euro.

Naturalmente le offerte del volantino Unieuro non sono solamente legate alle suddette categorie merceologiche, ma si espandono anche verso elettrodomestici, televisori, accessori per l’informatica e altro ancora. Il consiglio è di approfondire la conoscenza con la campagna aprendo il prima possibile il sito ufficiale dell’azienda stessa.