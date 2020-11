Trony spezza il dominio delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale molto richiesta, ed apprezzata dalla community nazionale, arriva infatti il Prendi 3 Paghi 2, con possibilità di ricevere un prodotto gratis su ogni acquisto.

Il volantino corrente, come lo Sconto IVA delle scorse giornate, risulta essere disponibile su tutto il territorio nazionale. Il cliente vi potrà accedere solo in negozio, non sul sito ufficiale, avendo inoltre la possibilità di appoggiarsi anche direttamente sul Tasso Zero; la rateizzazione sarà raggiungibile al superamento di una soglia minima, ma permetterà il pagamento senza interessi suddiviso in 20 rate differenti addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram per ricevere i codici sconto Amazon gratis e scoprire le migliori offerte.

Trony: il volantino è davvero assurdo

Il meccanismo che regola una simile campagna promozionale non si discosta da quanto siamo stati abituati a vedere in passato. Per raggiungere il prodotto gratis l’utente deve seguire un iter ben specifico, la prima cosa da fare è acquistare un grande elettrodomestico o un televisore da almeno 399 euro, nell’eventualità in cui nessuna delle due categorie dovesse essere di gradimento, allora si potrà optare per un piccolo elettrodomestico con un prezzo superiore ai 69 euro.

Superato lo step iniziale la strada è in discesa, poiché l’utente potrà prendere due vie differenti; da un lato l’aggiunta di un singolo prodotto a scelta, e la ricezione di uno sconto pari al 50% del meno caro, dall’altro l’aggiunta di due dispositivi (sempre a libera scelta) con la riduzione del 100% dell’intero prezzo del meno caro.

Il regolamento ed i dettagli sono disponibili poco sotto tra le pagine del volantino Trony.