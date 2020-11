Spotify potrebbe essere prossima al lancio di un nuovo abbonamento dedicato agli utenti interessati esclusivamente all’ascolto dei podcast. In base a quanto emerso in rete, la nota piattaforma avrebbe intenzione di proporre piani tariffari differenti tramite i quali sarà possibile usufruire di vari servizi.

Spotify potrebbe lanciare un abbonamento per l’ascolto dei podcast!

A riportare quelle che potrebbero essere le intenzioni della nota piattaforma di riproduzione di musica in streaming è Andrew Wallenstein, il quale sostiene che Spotify procederà con la presentazione di un nuovo abbonamento; e che questo sarà disponibile in quattro varianti differenti per il costo mensile previsto, per i contenuti offerti e per la presenza dei contenuti pubblicitari.

Spotify potrebbe riservare a ogni tipologia di abbonamento servizi diversi, relativi comunque all’ascolto dei podcast. Si presume che gli utenti avranno la possibilità di ascoltare interviste speciali e contenuti extra in base al piano tariffario scelto.

Attualmente la piattaforma non ha annunciato alcuna novità a riguardo ma alcune mosse recentemente compiute, come il miglioramento della qualità dei podcast proposti e la collaborazione con importanti esponenti del campo, lasciano intuire che le probabilità di assistere al lancio del nuovo servizio sono abbastanza alte.

Il nuovo abbonamento sarà proposto da Spotify come autonomo da Spotify Premium. Dunque, gli utenti interessati all’ascolto dei podcast, e quindi all’attivazione del nuovo servizio, non potranno usufruire dei contenuti musicali per i quali restano invariati gli abbonamenti attualmente proposti.

Per ottenere conferma a quelle che al momento costituiscono soltanto delle supposizioni sarà necessario attendere comunicazioni da parte della diretta interessata.