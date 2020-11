Questa telecamera wireless da esterno proposta da Kami è veramente interessante poiché resiste ad acqua e polvere e può essere installata in punti in cui non abbiamo l’allacciamento alla rete elettrico: ha infatti un pacco batterie che le dona un’ autonomia di mesi.

Descrizione

Questa IPcam di Kami è resistente agli agenti atmosferici con certificazione IP65 per un range di utilizzo da -10 a+50 gradi, perfetta per utilizzo in esterni.

La vera particolarità è di essere dotata di 4 batterie in formato 18650(lo stesso usato in tante sigarette elettroniche) da 2.600 mAh che consentono di raggiungere circa 4 mesi di autonomia e che permettono di installarla anche in punti in cui non abbiamo l’allacciamento alla corrente elettrica. L’idea di utilizzare delle batterie standard è veramente molto gradita: sarà semplicissimo andare a sostituirle quando saranno usurate con una reperibilità semplicissima e una spesa più contenuta di un pacco batterie proprietario.

La flessibilità di poterla installare senza corrente elettrica è poi un valore aggiunto, soprattutto se non volete o potete tirare nuovi fili elettrici per casa.

Le batterie sono incluse, marchiate Kami, e nella confezione troviamo anche il loro caricatore (con microusb),alimentatore 5W, cavetteria ed anche tutto l’occorrente per installare la cam come i tasselli, la staffa in metallo e persino una guarnizione di ricambio.

L’obiettivo è grandangolare da 140° per un ampio campo di visione e registra fino in risoluzione fino a 1080p. Ci sono anche 8 infrarossi per la visione notturna.

Presente l’ingresso per la MicroSd, pulsante on/off, microfono e altoparlante in quanto ha l’audio a due canali.

Utilizzo e App

Questa Ipcamera non punta alla qualità dei video, che vengono comunque registrati ad una risoluzione accettabile, con il software a correggere in parte la distorsione data dal grandangolo.

Punta tutto a consumare meno batteria per potervi offrire mesi di autonomia, in 15 giorni di utilizzo continuativo mantenendo le impostazioni di serie la batteria non è scesa di una tacca. Dalle impostazioni è possibile migliorare la qualità di registrazione ma ve lo sconsiglio, alla fine non dovete fare riprese di qualità con una camera di sicurezza.

Il passaggio agli infrarossi avviene automaticamente quando percepisce che la luminosità è insufficiente, e si vede abbastanza bene.

Ha la rilevazione del movimento e quando percepisce qualcosa passarle davanti o il suono del pianto di un neonato ci invia una notifica push con una clip video di 6 secondi.

L’applicazione di Kami, disponibile su PlayStore, è molto semplice, abbiamo la configurazione guidata con abbinamento tramite QrCode e connessione alla nostra rete Wifi. Il software è proprio minimalista e nella schermata principale abbiamo i due pulsanti di stato “a Casa” e “fuori casa” che ci permettono di disattivare o attivare le notifiche push molto rapidamente.

Se clicchiamo poi nel riquadro della ripresa della cam entriamo nella modalità Live View, che non ha molto lag, e ci permette di governare la camera effettuando zoom e spostando leggermente l’inquadratura in orizzontale.

Sempre da questa sezione possiamo scegliere la qualità di registrazione, scattare istantanee, aprire il microfono oppure inviare suoni (la qualità di altoparlante e microfono solo sufficienti), registrare clip oppure possiamo andare nei menu più dettagliati ed andare a programmare le fasce orarie di utilizzo, configurare la cam con un dispositivo Amazon Echo Show da usare come monitor, modificare la lunghezza delle clip inviate con le notifiche push e tutta una serie di impostazioni davvero complete.

E’ possibile archiviare i filmati utilizzando una MicroSd, in alternativa esiste un servizio di archiviazione Cloud di Kami a pagamento, che parte da 13 euro al mese,un po’ caruccio.

Conclusioni

Costa circa 95 euro, a volte si trova anche a meno sul sito del produttore, e il pacco batterie con pile in formato 18650 è un piccolo colpetto di genio. Molto pratica da installare dove vogliamo, la qualità video non è il suo forte, ma ha una autonomia incredibile ed è molto versatile.