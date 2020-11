L’utente ha la possibilità di attivare una passa a Vodafone davvero unica nel proprio genere, una soluzione con la quale si riesce ad accedere ad una buonissima serie di contenuti, spendendo non più di 10 euro al mese.

Il suo nome è Special 100 Digital Edition, è una promozione che nasce per soddisfare le richieste dei consumatori molto esigenti, o meglio coloro che vogliono godere di tantissimi giga di traffico dati, senza dover pagare cifre particolarmente elevate. L’accesso, come sempre accade in occasioni di questo tipo, risulta essere possibile in ogni punto vendita, ma solo ed esclusivamente in versione operator attack, ovvero è a disposizione degli utenti che si ritrovano in condizione d’uscita (quindi con portabilità obbligatoria) da Iliad o da un MVNO.

Il suo costo iniziale non è particolarmente impegnativo, a conti fatti viene richiesto il versamento di soli 10 euro per l’acquisto della nuova SIM, a cui aggiungere 1 centesimo per la promozione in sé.

Passa a Vodafone con la promozione da 100 giga

La passa a Vodafone viene ritenuta molto interessante sia per il prezzo di vendita, corrispondente appunto a 9,99 euro al mese da versare necessariamente tramite il credito residuo, che per tutto ciò che vi ruota attorno, o meglio il bundle incluso mensilmente.

Periodicamente, infatti, sarà possibile accedere a illimitati minuti per telefonare ad ogni numero, nonché a SMS senza limiti e 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, corrispondente per l’esattezza a 600Mbps in download.

Coloro che attiveranno la passa a Vodafone, infine, potranno godere dei servizi Digital Service, Happy Black e Chiamami&Recall a titolo completamente gratuito.