Il nuovo volantino Expert è assolutamente una meraviglia, il giusto concentrato di Sorprese Black, appositamente pensate per tutti gli utenti che vogliono accedere a grandi prodotti senza spendere poi così tanto.

L’avvicinamento al Black Friday di Expert passa proprio per un volantino ricco di offerte e di prezzi bassi, da consigliare ad ogni consumatore pronto ad acquistare uno smartphone o un dispositivo mobile. L’accesso alla suddetta campagna promozionale risulta essere disponibile in ogni punto vendita sull’intero territorio nazionale, con l’aggiunta anche del sito ufficiale dell’azienda; in questo caso le spedizioni sono da considerarsi a pagamento presso il domicilio, anche al superamento di una determinata soglia di spesa.

Expert: le offerte sono incredibili

I prodotti su cui Expert ha voluto focalizzare la propria attenzione non cambiano rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, infatti nell’ultimo periodo abbiamo notato una tendenza delle aziende a puntare sempre dritti verso specifici modelli di telefonia mobile.

Il prodotto più scontato in assoluto è il Samsung Galaxy S20 FE, la Fan Edition del rinomato Galaxy S20, appena commercializzata dall’azienda sudcoreana in Europa, con all’interno il processore Qualcomm Snapdragon 865 in sostituzione al solito Exynos. Il prezzo di vendita è abbastanza alla portata dell’utente, chi lo vorrà acquistare dovrà pagare 669 euro.

Nell’eventualità in cui si volesse puntare dritti verso il top di gamma, quale è il Samsung Galaxy S20+, nel volantino Expert lo si potrà trovare a 849 euro. Per tutte le altre offerte della campagna, aprite il seguente link.