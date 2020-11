Coop e Ipercoop nascondono offerte veramente speciali all’interno di un volantino che potremmo definire quasi pazzo, perché in grado di proporre al pubblico un ottimo prezzo su una serie di prodotti legati alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile.

Per cercare di raggiungere più utenti possibili, l’azienda ha deciso di attivare alcuni sconti anche direttamente sul sito ufficiale, con spedizione però a pagamento presso il domicilio. Nell’eventualità in cui una delle offerte Coop e Ipercoop inserite nel nostro articolo dovesse essere di vostro gradimento, controllate attentamente se è disponibile in negozio o solamente online sull’e-commerce aziendale.

Coop e Ipercoop: il volantino è in assoluto uno dei migliori

Il volantino Coop e Ipercoop è in assoluto uno dei migliori, perché non punta dritto alla fascia alta del mercato, ma si avvicina alla pancia degli utenti che non dispongono di un ingente patrimonio da investire, ma vogliono ugualmente acquistare un dispositivo mobile.

Il prodotto di maggiore interesse in promozione è il Samsung Galaxy A41, ha un prezzo di 225 euro, ed è commercializzato in versione sbrandizzata con la solita garanzia di 2 anni. In alternativa è possibile puntare anche verso soluzioni più economiche, come il vecchio Huawei P30 Lite (in vendita nel periodo a 199 euro), passando anche per Huawei Redmi 9AT, Alcatel 3X 2020, Alcatel 1 SE o Samsung Galaxy A20e.

Tutti questi prodotti, ed altri ancora, sono riassunti nel dettaglio nelle pagine che trovate inserite poco sotto.