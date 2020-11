Comet riassume in un unico volantino tutto ciò che gli utenti stanno effettivamente cercando presso i rivenditori di elettronica, per l’occasione ha infatti lanciato una campagna promozionale ricchissima di offerte e di prezzi da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Per raggiungere il maggior numero di possibili compratori, l’azienda ha pensato di rendere disponibili gli stessi sconti anche direttamente sul sito ufficiale, in questo modo il cliente potrà acquistare dal divano di casa, ottenendo inoltre la spedizione gratuita presso il proprio domicilio (con una spesa di 49 euro).

Comet: quali sono gli sconti migliori del momento

La prassi delle ultime settimane della maggior parte dei rivenditori di elettronica, consiste proprio nello scontare due prodotti Samsung in particolare, con l’obiettivo appunto di avvicinare gli utenti ai modelli del brand dell’azienda sudcoreana, ritenuti in genere particolarmente costosi.

Il migliore in assoluto è il Samsung Galaxy S20+, un top di gamma a tutti gli effetti dotato di incredibili caratteristiche tecniche, ed ancora in vendita ad un prezzo non propriamente economico, parliamo infatti di circa 849 euro per il suo acquisto, almeno nel momento in cui vi scriviamo.

Molto più alla portata è il Samsung Galaxy S20 FE, la nuovissima Fan Edition lanciata sul mercato iniziale per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti che cercavano di mettere le mani sul Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon 865. Per lanciarlo in linea con il terminale in vendita dalla primavera, Samsung lo ha proposto a soli 599 euro.

Il volantino Comet non si ferma qui, potete scoprire tutte le offerte direttamente sul sito dell’azienda.