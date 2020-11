Bennet torna a lanciare la campagna promozionale denominata Spacca Prezzi, tramite la quale riesce a scontare prodotti di altissima qualità, a prezzi decisamente alla portata anche degli utenti meno abbienti.

Le limitazioni imposte al suddetto volantino sono sostanzialmente un paio, da un lato troviamo l’impossibilità di accedervi direttamente online sul sito ufficiale, di conseguenza il cliente potrà solamente fare affidamento sui negozi sparsi per il territorio. Dall’altro, invece, le scorte distribuite sono estremamente limitate, per questo motivo, sebbene la campagna sia attiva fino al 18 novembre, si consiglia una rapida decisione.

Bennet: grazie ai nuovi sconti il risparmio è assicurato

Uno dei prezzi più interessanti di tutto il volantino Bennet è sicuramente rappresentato dall’Apple iPhone XR, uno smartphone non proprio recentissimo, ma ancora assolutamente in grado di convincere con prestazioni all’altezza della situazione. La richiesta del momento è veramente incredibile, saranno necessari 499 euro per il suo acquisto.

Il prodotto invece legato al sistema operativo Android è il Samsung Galaxy A30s, un modello estremamente economico, in vendita a 169 euro, e da consigliare a chi vuole spendere poco e non pretende prestazioni particolarmente complesse o elevate.

Non mancano anche sconti legati alla tecnologia generale, come il tablet Samsung Galaxy tab A da 10.1 pollici a 169 euro, passando per 3 modelli di televisori o similari. Per maggiori informazioni in merito alla corrente campagna promozionale attivata da Bennet, consigliamo l’apertura della pagina inserita direttamente nell’articolo, rappresentante la sezione legata alla tecnologia.