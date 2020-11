Un casco per la scansione del cervello sviluppato per monitorare l’energia mentale e la concentrazione è al centro di uno studio innovativo che esplora la mente come la prossima frontiera delle prestazioni.

Casco intelligente

L’esperimento ha misurato le onde cerebrali di piloti da corsa professionisti e un gruppo di controllo di piloti “normali”. Ingegneri tecnici e progettisti hanno collaborato per modificare un casco standard approvato dalla FIA per contenere un auricolare EEG (elettroencefalografia), un dispositivo in grado di leggere l’attività elettrica dal cervello.

Hanno quindi registrato la concentrazione del conducente per ottenere una misura dello sforzo mentale dei conducenti dedicati alla guida.

Lo studio Ford “Psicologia delle prestazioni” ha visto piloti da corsa, tra cui il vincitore del World Touring Car, Andy Priaulx e il campione del mondo Rally, Sébastien Ogier, indossare il casco intelligente.

Il dott.Elias Mouchlianitis dell’Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College London e Yates Buckley, direttore tecnico dell’UNIT9, hanno guidato il team raccogliendo dati, monitorando le onde cerebrali dei conducenti e misurando la loro concentrazione e i tempi di reazione mentre affrontavano una serie di sfide di guida virtuale.

“Utilizzando l’EEG, potremmo creare una mappa mentale della pista e misurare l’energia mentale che il pilota dedica all’attività”, spiega Buckley. “Grazie a questo approccio innovativo, abbiamo la capacità di lavorare con una serie completamente nuova di metriche”.

Le tecniche di allenamento mentale sono state a lungo utilizzate nella psicologia dello sport per aiutare gli atleti professionisti a rimanere al top. Tuttavia, lo studio ha incluso anche membri del pubblico per vedere se le loro prestazioni potrebbero anche migliorare se adottassero le stesse tecniche di respirazione e visualizzazione dei piloti da corsa.

“L’esperimento è in realtà del tutto eccezionale in quanto utilizziamo conducenti esperti, una popolazione a cui i ricercatori spesso non hanno accesso, e un gruppo di controllo di conducenti normali”, spiega la dott.ssa Rita de Oliveira, psicologa dello sport.