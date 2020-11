Nelle ultime ore sono arrivate delle nuove indiscrezioni che riguardano il nuovo top di gamma del colosso cinese Xiaomi, stiamo parlando del MI 11. Gli ultimi dettagli ci informano su cosa potrebbe proporre il comparto fotografico.

Secondo le informazioni emerse dalla Cina, in particolare da Digital Chat Station, il nuovo Xiaomi Mi 11 avrà un comparto fotografico migliorato rispetto all’attuale serie Mi 10. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Xiaomi Mi 11: arrivano indiscrezioni sul comparto fotografico

Per la precisione, i miglioramenti dovrebbero essere focalizzati sul sensore grandangolare, il quale arriverà con una risoluzione di scatto pari a 48 megapixel e probabilmente con una dimensione dei pixel pari a 0.8 µm. Per il sensore principale ci si aspetta una risoluzione di scatto pari a 108 megapixel.

Vi ricordiamo che, stando a quanto si vocifera in rete, il nuovo Xiaomi Mi 11 dovrebbe affidarsi su un processore Snapdragon 875 e a una batteria di con capacità pari a 4.900 mAh, anche se al momento queste specifiche non sono state confermate dal colosso. Al momento rimane ancora un incognita quando Xiaomi potrebbe lanciare la nuova serie top di gamma, indicativamente ce li aspettiamo entro i primi mesi del 2021. Vi terremo aggiornati sui prossimi dettagli.

