Da alcuni giorni, alcuni ex clienti dell’operatore WindTre, che avevano lasciato il consenso per comunicazioni commerciali, stanno ricevendo un SMS dall’operatore arancione, in cui vengono invitati ad attivare l’offerta ricaricabile operator attack local GO 70 Fire Plus.

L’offerta WINDTRE GO 70 Fire Plus è disponibile nelle province di Asti, Ravenna, Forlì Cesena, Lecce, Milano, Roma, Bologna, Caserta, Monza Brianza, Novara, Palermo, Rimini, Teramo, Torino, Venezia, Alessandria, Padova, Trieste, Prato, Bari, Trapani, Latina e Pistoia. Scopriamo insieme cosa prevede.

Torna in WindTre con la GO 70 Fire Plus

L’offerta, proposta per i clienti in target che decidono di passare a WindTre, prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 200 SMS verso tutti e 70 Giga di traffico internet mobile a 6.99 euro al mese con addebito su credito residuo e costo di attivazione gratuito.

Inoltre, l’offerta operator attack local è attivabile dai nuovi clienti WindTre che richiedono la portabilità da Iliad, Poste Mobile, Fastweb, BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Linkem, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, e WithU.

Per i nuovi clienti, che rientrano nel target e decidono di attivare l’offerta proposta da WindTre, il costo di attivazione della SIM è pari a 0 euro, anziché 10 euro. Ecco l’esempio di SMS inviato ad alcuni ex clienti: “70GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 6.99E/mese sulla Rete Top Quality di WINDTRE. SIM e attivazione GRATIS nei nostri negozi di [Nome Provincia] entro il 12/11. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go-70-fire-plus“.