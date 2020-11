Negli scorsi giorni sono arrivati i dati relativi alle spedizioni di smartphone del terzo trimestre dell’anno. Dati interessanti per diversi motivi, tra cui l’arrivo di Xiaomi sul terzo gradino del podio mondiale e lo spodestamento di Apple. Ora sono arrivati anche i numeri per quanto riguarda i singoli modelli, quelli più comprati e spediti.

A guidare la classifica con il primo e secondo posto ci pensano due iPhone di Apple, rispettivamente l’iPhone 11 con oltre 16 milioni di unità e l‘iPhone SE 2020 con più di 10 milioni. Rispetto al resto della classifica, il distacco dallo scalino più alto del podio è tanto.

Dopo Apple troviamo diversi dispositivi di Samsung, ben cinque diversi, ma anche Xiaomi che, come detto, ha avuto tre mesi di notevole successo anche se c’è da dire che è il sub-brand Redmi a trainare il tutto con tre modelli presenti.

Ancora una volta la serie Galaxy A di Samsung si rivela il vero traino delle vendite. Al terzo posto troviamo il Galaxy A21s con più di 10 milioni di vendite, al quarto il Galaxy A11 con quasi 10 milioni e al quinto il Galaxy A51 con più di 8 milioni.

Con un salto di due, all’ottavo troviamo il Galaxy A31 con più di 6 milioni e al decimo il Galaxy A01 Core con più di 5 milioni. Il successo è stato tale che per la prima volta da tre anni il colosso sudcoreano ha superato Apple come volumi di vendite negli Stati Uniti.

#Samsung took five spots in the world's top 10 shipping smartphones in Q3 2020, driven by its Galaxy A series portfolio. The vendor regained the No.1 position globally with shipments increased by 2% y-o-y. Read our Q3 2020 smartphone market report at https://t.co/3dQ7dSiY1a pic.twitter.com/86XPCZC7uJ

— Canalys (@Canalys) November 9, 2020