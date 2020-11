La seconda ondata di pandemia sta portando con sé molte tensioni, soprattutto da parte dei cittadini che stremati non sanno più come comportarsi. Dopo mesi di tranquillità, purtroppo la paura di cadere in disgrazia sta spingendo sempre più individui ad agire in maniera scorretta come, ad esempio, riportando in auge notizie risalenti alla prima ondata e scatenando, di conseguenza, l’ilarità generale. Tra le varie notizie del momento, per citarne una, vi è anche lei: la Patrimoniale di cui tutti hanno discusso nei mesi di maggio e giugno. Si farà, non si farà, qual è la verità?

Patrimoniale: si torna a parlare di imposta, ma è assodata?

Il caos che si sta registrando nelle ultime settimane sta portando i cittadini ad avere molti dubbi e a non riuscir più a distinguere le notizie veritiere da quelle speculative. Così come nei tardi mesi di primavera, anche questo autunno si è tornati a parlare della famigerata Patrimoniale sebbene ancora molti non abbiano capito di cosa si tratti. Definito un’imposta, questo tributo andrebbe ad intaccare i redditi più alti del Paese per poter costituire un fondo da utilizzare in caso di emergenza come, ad esempio, per aiutare i meno fortunati in questo periodo di pandemia.

Tutto ciò che si è verificato negli ultimi tempi nel Governo di Madrid ha spinto molti cittadini del Bel Paese a credere che anche in Italia si arriverà a tal punto, ma come a maggio noi ci teniamo a ricordare le parole del Premier, il quale ha assodato che il Governo sta facendo il suo meglio per non introdurre nessun genere di nuova tassazione.