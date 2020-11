Nel mese di dicembre Oppo procederà con il lancio di una nuova serie di smartphone costituita da ben tre nuovi modelli: Oppo Reno 5, Reno 5 Plus e Reno 5 Pro Plus. La data di presentazione dei tre dispositivi non è stata ancora comunicata dall’azienda. Gran parte delle specifiche tecniche che li caratterizzeranno, inoltre, fanno riferimento esclusivamente alle indiscrezioni emerse. una certificazione recentemente svelata e diffusa in rete, però, ci mostra una dettaglio dal quale è possibile desumere che l’azienda è già a lavoro sui nuovi smartphone; e che questi saranno dotati di un sistema di ricarica rapida a 65W.

Oppo Reno 5: ecco le prime indiscrezioni sui nuovi smartphone!

Stando alle notizie attualmente trapelate in rete, Oppo procederà con il lancio della versione standard della nuova serie di smartphone nel mese di dicembre. A breve, quindi, avremo modo di conoscere uno dei nuovi dispositivi sui quali l’azienda è a lavoro.

Le indiscrezioni sui tre device ovviamente si sono già fatte strada e da queste è possibile carpire le probabili specifiche dei dispositivi Oppo. In base a quanto emerso, e riportato anche da una delle certificazioni registrate dall’azienda, sappiamo infatti che Oppo Reno 5 vanterà un batteria da 4.200 mAh e un sistema di ricarica rapida da 65W. Sarà dotato di un display costituito da un pannello OLED da 6,43 pollici; e di un comparto fotografico formato da quattro sensori, dei quali: il principale da 64 megapixel e un grandangolare da 8 megapixel.

La nuova serie di smartphone sarà disponibile in colorazioni differenti e Oppo potrebbe procedere anche con il lancio di una versione differente per il retro in pelle.