OnePlus ha rilasciato la terza Open Beta per i dispositivi OnePlus 8 e 8 Pro, apportando varie correzioni per i bug rilevati con Ambient Display e Zen Mode e rendendo Canvas compatibile con la nuova modalità ‘sempre attivo’ del Display. Di recente è emerso un nuovo bug che elimina i dati degli utenti. Il problema sembra essere proprio il programma beta.

Stando al feedback degli utenti, ci sono casi in cui OnePlus 8 e/o 8 Pro hanno ricevuto la build stabile di Oxygen OS invece dell’Open Beta 3. Questo errore causa la perdita dei dati. Se noti l’aggiornamento ad Oxygen OS 11.0.1.1 in sospeso invece della Open Beta ma non hai ancora riavviato il dispositivo, ricorda di salvare i tuoi dati prima di procedere. Puoi utilizzare un’app appositamente sviluppata che ti impedisce di perdere i tuoi file, è disponibile sul Forum di OnePlus.

Problemi con la nuova Beta rilasciata per OnePlus 8 e 8 Pro: cancellati tutti i dati personali

Installa l’app per mantenere i dati citata prima e presente sul forum ufficiale, eseguila e premi il pulsante “Keep Data”. Anche dopo aver eseguito questa procedura, OnePlus consiglia comunque di eseguire il backup dei dati essenziali su un altro dispositivo o nel cloud prima di riavviare ed eseguire l’aggiornamento. Anche un backup completo tramite OnePlus Switch è fortemente consigliato. Prevenire è sempre la miglior soluzione. Un backup prima di installare un qualsiasi aggiornamento – dal più grande e sicuro al meno stabile – è fondamentale.

Se stai già eseguendo una build beta, controlla che sia l’Open Beta tramite OTA e non la build stabile Oxygen OS 11.0.1.1. Se sei disposto a passare dalla versione stabile alla nuova beta nonostante questo bug, puoi ovviamente procedere ma a tuo rischio e pericolo. In questo caso ancor più importante non dimenticare il backup. I download per esguire la nuova Open Beta 3 sono disponibili sul sito Web di OnePlus per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.