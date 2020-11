Alcune offerte di TIM, Vodafone e Tiscali subiscono una sostanziale modifica di prezzo dopo l’avvenuta notifica del cambiamento sopravvenuta con la ricezione del SMS informativi dei gestori. Molti clienti se ne sono dimenticati ritrovandosi con aumenti di costo non indifferenti rispetto alla situazione del mese precedente. In questi casi si può accettare la modifica alle condizioni contrattuali o recedere passando spontaneamente ad una nuova tariffa. Ecco quelle che sono cambiate in questi giorni.

Cambio tariffa per le offerte di TIM, Vodafone e Tiscali

Parlando di TIM si incontrano le notifiche per il sovrapprezzo da 1,90 Euro al mese notificato ad alcuni clienti con promo specifiche. In cambio sono stati offerti 20 Giga Extra di traffico dati in 4G o la possibilità di trasformare il bagaglio limitato di minuti in chiamate illimitate.

Per il gestore rosso, invece, le offerte della serie Internet Unlimited+ sono sostanzialmente cambiate aggiungendo 2,99 euro al mese così come specificato dal messaggio pubblico inoltrato mezzo messaggio telefonico.

“A partire dall’8 Dicembre 2019, il costo della tua offerta Internet Unlimited + aumenterà di 2,99 euro al mese. Consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrirti sempre la massima qualità dei nostri servizi. Per maggiori informazioni vai su voda.it/info. Ti ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, se non accetti tale modifica hai diritto a recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il tuo numero. Non vi saranno penali nè costi di disattivazione fino al 7 dicembre 2019, ossia fino all’ultimo giorno di validità delle precedenti condizioni, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali“.

Con Tiscali si ripropone una situazione analoga a quella avutasi in casa TIM con un aumento di 2.99 euro a fronte della possibilità di scegliere tra un bundle di 60 minuti di chiamate, 10 SMS o 1 Giga in 4G LTE.